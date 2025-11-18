https://ria.ru/20251118/putin-2055743554.html
Ледокол "Сталинград" внесет вклад в экономику Севморпути, заявил Путин
Ледокол "Сталинград" внесет вклад в экономику Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
Ледокол "Сталинград" внесет вклад в экономику Севморпути, заявил Путин
Новый ледокол "Сталинград" внесет существенный вклад в экономику Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
экономика
россия
владимир путин
россия
