Путин рассказал о развитии уникального ледокольного флота в России - РИА Новости, 18.11.2025
14:51 18.11.2025
Путин рассказал о развитии уникального ледокольного флота в России
Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
Новости
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о развитии уникального ледокольного флота в России

Путин: Россия активно развивает уникальный ледокольный флот

© РИА Новости / Александр ГальперинАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой", - сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин заявил о важности последовательно усиливать позиции России в Арктике
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
