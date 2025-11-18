Путин рассказал о развитии уникального ледокольного флота в России

https://ria.ru/20251118/putin-2055734075.html
Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
