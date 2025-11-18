https://ria.ru/20251118/putin-2055700045.html
Путин примет участие в церемонии установки реактора на АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин по видеосвязи примут в среду, 19 ноября, участие в церемонии установки корпуса реактора РИА Новости, 18.11.2025
в мире
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
египет
россия
В мире, Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
