Путин примет участие в церемонии установки реактора на АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 18.11.2025
13:18 18.11.2025
Путин примет участие в церемонии установки реактора на АЭС "Эль-Дабаа"
Путин примет участие в церемонии установки реактора на АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 18.11.2025
Путин примет участие в церемонии установки реактора на АЭС "Эль-Дабаа"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин по видеосвязи примут в среду, 19 ноября, участие в церемонии установки корпуса реактора РИА Новости, 18.11.2025
в мире
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
в мире, египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Путин примет участие в церемонии установки реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

Путин и ас-Сиси примут участие в церемонии установки реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

© Фото : РосатомПлощадка будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Росатом
Площадка будущей АЭС "Эль-Дабаа". Архивное фото
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин по видеосвязи примут в среду, 19 ноября, участие в церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа", заявила канцелярия египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Российской Федерации Владимир Путин примут завтра участие в режиме видеоконференции в историческом событии по случаю установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа", а также подписания распоряжения о приобретении ядерного топлива", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев
14 ноября, 14:59
 
В миреЕгипетРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
