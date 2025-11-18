Песков: Путин готов к разговору, если Уиткофф проинформирует о переговорах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
"Если кто-то из упомянутых вами лиц (Стив Уиткофф или представители турецкого правительства - ред.) посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не планируются ли контакты российского лидера с Уиткоффом или представителями правительства Турции.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.