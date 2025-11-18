Песков: Путин готов к разговору, если Уиткофф проинформирует о переговорах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.