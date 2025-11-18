Рейтинг@Mail.ru
Песков: Путин готов к разговору, если Уиткофф проинформирует о переговорах - РИА Новости, 18.11.2025
12:50 18.11.2025
Песков: Путин готов к разговору, если Уиткофф проинформирует о переговорах
Песков: Путин готов к разговору, если Уиткофф проинформирует о переговорах - РИА Новости, 18.11.2025
Песков: Путин готов к разговору, если Уиткофф проинформирует о переговорах
Президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
украина
турция
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
россия
украина
турция
Песков: Путин готов к разговору, если Уиткофф проинформирует о переговорах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога
12:47
"Если кто-то из упомянутых вами лиц (Стив Уиткофф или представители турецкого правительства - ред.) посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не планируются ли контакты российского лидера с Уиткоффом или представителями правительства Турции.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков: Россия будет ожидать информацию, о чем пойдет речь в Стамбуле
12:44
 
