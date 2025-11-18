МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет премьера госсовета КНР Ли Цяна, состоится обстоятельная беседа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251118/putin-2055692204.html
Путин во вторник примет премьера госсовета Китая
Путин во вторник примет премьера госсовета Китая - РИА Новости, 18.11.2025
Путин во вторник примет премьера госсовета Китая
Президент России Владимир Путин во вторник примет премьера госсовета КНР Ли Цяна, состоится обстоятельная беседа, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:49:00+03:00
2025-11-18T12:49:00+03:00
2025-11-18T12:49:00+03:00
политика
китай
россия
владимир путин
ли цян
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20251117/kitay-2055537770.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, владимир путин, ли цян, дмитрий песков
Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Ли Цян, Дмитрий Песков
Путин во вторник примет премьера госсовета Китая
Песков: Путин проведет встречу с премьером госсовета КНР Ли Цяном
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото