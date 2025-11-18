https://ria.ru/20251118/putin-2055690067.html
Путин встретится с главами делегаций стран ШОС
Путин встретится с главами делегаций стран ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Путин встретится с главами делегаций стран ШОС
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главами делегаций совета глав правительств стран ШОС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 18.11.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
шос
россия
Новости
ru-RU
