Путин назвал укрепление института семьи безусловным приоритетом
Путин назвал укрепление института семьи безусловным приоритетом - РИА Новости, 18.11.2025
Путин назвал укрепление института семьи безусловным приоритетом
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей первого Всероссийского съезда родительских комитетов, отметив, что вопросы...
2025-11-18T12:06:00+03:00
2025-11-18T12:06:00+03:00
2025-11-18T12:06:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
россия
москва
Путин назвал укрепление института семьи безусловным приоритетом для России
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей первого Всероссийского съезда родительских комитетов, отметив, что вопросы укрепления института семьи являются приоритетом для РФ.
"Приветствую вас по случаю открытия первого Всероссийского съезда родительских комитетов... Вопросы укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения на основе непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности – наш безусловный приоритет", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин
отметил, что форум собрал в Москве
единомышленников из многих регионов страны – представителей родительского сообщества, профильных министерств и ведомств, руководителей учебных заведений, экспертов, методистов.
Президент выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, позволит участникам обсудить актуальные, значимые для родителей, детей и педагогов проблемы, обменяться накопленным опытом, выйти на конкретные инициативы, которые послужат совершенствованию системы отечественного образования и просвещения в интересах России
и её будущего.
"Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил Путин.