На Западе забили тревогу после нового предупреждения Путина
09:58 18.11.2025 (обновлено: 10:07 18.11.2025)
На Западе забили тревогу после нового предупреждения Путина
Запад столкнулся с мрачной реальностью после предупреждения президента России Владимира Путина, пишет Daily Express. "Путин представил новую "ужасающую" атомную РИА Новости, 18.11.2025
в мире, россия, владимир путин, запад
В мире, Россия, Владимир Путин, Запад
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад столкнулся с мрачной реальностью после предупреждения президента России Владимира Путина, пишет Daily Express.

"Путин представил новую "ужасающую" атомную подводную лодку с носителем комплексов "Посейдон", — говорится в публикации.
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Заявление шведского министра о России вызвало изумление на Западе
08:56
В статье отмечается, что это оружие позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов.

Автор также поинтересовался, что можно сделать, чтобы предотвратить его применение, и призвал контролировать распространение.

Путин сообщил 29 октября, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона"
9 ноября, 14:08
 
В миреРоссияВладимир ПутинЗапад
 
 
Заголовок открываемого материала