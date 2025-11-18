На Западе забили тревогу после нового предупреждения Путина

В статье отмечается, что это оружие позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов.



Автор также поинтересовался, что можно сделать, чтобы предотвратить его применение, и призвал контролировать распространение.



Путин сообщил 29 октября, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".