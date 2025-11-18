Путин может провести прямую линию 18 или 19 декабря, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году может пройти 19 декабря, в качестве альтернативной даты также рассматривается 18 декабря, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
"В Кремле обсудили 19 декабря как рабочую дату для совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Альтернативная дата - 18 декабря, четверг, - традиционный для такого формата день недели", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, о планах провести прямую линию 19 декабря ему сообщили федеральный чиновник и источник на медиарынке, а также осведомленный источник, близкий к администрации президента, который отметил, что окончательное решение будет принято позже.
В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, назвали четверг, 18 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата прямой линии определена, подготовка к мероприятию ведется активно.