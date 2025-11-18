https://ria.ru/20251118/putin--2055808218.html
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая - РИА Новости, 18.11.2025
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важно обеспечить надежную защиту торгово-экономической кооперации между РФ и Китаем от негативного внешнего... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:39:00+03:00
2025-11-18T17:39:00+03:00
2025-11-18T17:39:00+03:00
россия
китай
москва
владимир путин
ли цян
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251118/otnosheniya-2055782867.html
https://ria.ru/20251118/putin-2055784030.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, владимир путин, ли цян, шос, в мире
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Ли Цян, ШОС, В мире
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая
Путин призвал защитить торговую кооперацию РФ и КНР от негативного влияния извне
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важно обеспечить надежную защиту торгово-экономической кооперации между РФ и Китаем от негативного внешнего влияния.
Во вторник глава государства провел в Кремле встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
, который прибыл в РФ
для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС
в Москве
.
"В прошлом году нам удалось достичь максимальных показателей во взаимной торговле за всю историю двусторонних отношений. Будем продолжать развивать торговое взаимодействие в соответствии с утверждёнными долгосрочными планами. Важно обеспечить надёжную защищённость нашей торгово-экономической кооперации от негативного внешнего влияния", - подчеркнул Путин
в ходе встречи.
Он отметил, что реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве будет способствовать выводу российско-китайского партнёрства на новый качественный уровень и укреплению его технологической основы.
"Безусловного внимания требуют вопросы подготовки квалифицированных кадров", - добавил президент РФ.