Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важно обеспечить надежную защиту торгово-экономической кооперации между РФ и Китаем от негативного внешнего влияния.

Он отметил, что реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве будет способствовать выводу российско-китайского партнёрства на новый качественный уровень и укреплению его технологической основы.