Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/putin--2055808218.html
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая - РИА Новости, 18.11.2025
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важно обеспечить надежную защиту торгово-экономической кооперации между РФ и Китаем от негативного внешнего... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:39:00+03:00
2025-11-18T17:39:00+03:00
россия
китай
москва
владимир путин
ли цян
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251118/otnosheniya-2055782867.html
https://ria.ru/20251118/putin-2055784030.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, владимир путин, ли цян, шос, в мире
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Ли Цян, ШОС, В мире
Путин призвал защитить торговую кооперацию России и Китая

Путин призвал защитить торговую кооперацию РФ и КНР от негативного влияния извне

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важно обеспечить надежную защиту торгово-экономической кооперации между РФ и Китаем от негативного внешнего влияния.
Во вторник глава государства провел в Кремле встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Китая
Вчера, 16:39
"В прошлом году нам удалось достичь максимальных показателей во взаимной торговле за всю историю двусторонних отношений. Будем продолжать развивать торговое взаимодействие в соответствии с утверждёнными долгосрочными планами. Важно обеспечить надёжную защищённость нашей торгово-экономической кооперации от негативного внешнего влияния", - подчеркнул Путин в ходе встречи.
Он отметил, что реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве будет способствовать выводу российско-китайского партнёрства на новый качественный уровень и укреплению его технологической основы.
"Безусловного внимания требуют вопросы подготовки квалифицированных кадров", - добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин прокомментировал работу России и Китая в рамках ШОС
Вчера, 16:42
 
РоссияКитайМоскваВладимир ПутинЛи ЦянШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала