МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР.

"Хорошая динамика у гуманитарных обменов. Успешно завершаются перекрёстные годы культуры. Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером государственного совета КНР.

Ранее в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая сообщалось, что страны договорились углублять гуманитарные связи. Для реализации такого сотрудничества стороны договорились увеличивать масштабы взаимных академических обменов, а также детских и юношеских ученических обменов, проводить совместную подготовку высококвалифицированных трудовых кадров и научно-исследовательское взаимодействие.