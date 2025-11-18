Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР - РИА Новости, 18.11.2025
16:44 18.11.2025
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР - РИА Новости, 18.11.2025
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР
Президент РФ Владимир Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР. РИА Новости, 18.11.2025
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР

Путин отметил хорошую динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР.
Во вторник Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве.
"Хорошая динамика у гуманитарных обменов. Успешно завершаются перекрёстные годы культуры. Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером государственного совета КНР.
Ранее в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая сообщалось, что страны договорились углублять гуманитарные связи. Для реализации такого сотрудничества стороны договорились увеличивать масштабы взаимных академических обменов, а также детских и юношеских ученических обменов, проводить совместную подготовку высококвалифицированных трудовых кадров и научно-исследовательское взаимодействие.
Согласно документу, предполагалось также создание Российско-Китайского института фундаментальных исследований и продолжение реализации потенциала таких площадок, как ассоциации профильных университетов и Ассоциация довузовских образовательных учреждений двух государств. Было запланировано и сотрудничество в учреждении двусторонней ассоциации профессионально-технического образования, договорились поощрять преподавание и изучение русского языка в Китае и китайского языка в России.
