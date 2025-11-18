https://ria.ru/20251118/putin--2055785050.html
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР - РИА Новости, 18.11.2025
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР
Президент РФ Владимир Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:44:00+03:00
2025-11-18T16:44:00+03:00
2025-11-18T16:44:00+03:00
владимир путин
ли цян
москва
китай
россия
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055784030.html
https://ria.ru/20251118/otnosheniya-2055782867.html
москва
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ли цян, москва, китай, россия, шос, в мире
Владимир Путин, Ли Цян, Москва, Китай, Россия, ШОС, В мире
Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР
Путин отметил хорошую динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил динамику гуманитарных обменов между Россией и КНР.
Во вторник Путин
провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
, который прибыл в РФ
для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС
в Москве
.
"Хорошая динамика у гуманитарных обменов. Успешно завершаются перекрёстные годы культуры. Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером государственного совета КНР.
Ранее в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая сообщалось, что страны договорились углублять гуманитарные связи. Для реализации такого сотрудничества стороны договорились увеличивать масштабы взаимных академических обменов, а также детских и юношеских ученических обменов, проводить совместную подготовку высококвалифицированных трудовых кадров и научно-исследовательское взаимодействие.
Согласно документу, предполагалось также создание Российско-Китайского института фундаментальных исследований и продолжение реализации потенциала таких площадок, как ассоциации профильных университетов и Ассоциация довузовских образовательных учреждений двух государств. Было запланировано и сотрудничество в учреждении двусторонней ассоциации профессионально-технического образования, договорились поощрять преподавание и изучение русского языка в Китае и китайского языка в России.