Путин по видеосвязи примет участие в закладке ледокола "Сталинград"
Путин по видеосвязи примет участие в закладке ледокола "Сталинград" - РИА Новости, 18.11.2025
Путин по видеосвязи примет участие в закладке ледокола "Сталинград"
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в закладке атомного ледокола "Сталинград", сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:53:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
россия
экономика
общество
россия
Новости
ru-RU
