Пушилин допустил возможные веерные отключения электроэнергии в ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
11:18 18.11.2025
Пушилин допустил возможные веерные отключения электроэнергии в ДНР
Пушилин допустил возможные веерные отключения электроэнергии в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность веерных отключений электроэнергии в республики на фоне перебоев с электроэнергией. РИА Новости, 18.11.2025
происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин допустил возможные веерные отключения электроэнергии в ДНР

Денис Пушилин допустил возможные веерные отключения электроэнергии в ДНР

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность веерных отключений электроэнергии в республики на фоне перебоев с электроэнергией.
"К сожалению, возможны веерные отключения электроэнергии", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР
