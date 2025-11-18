https://ria.ru/20251118/pushilin-2055664934.html
Пушилин рассказал о восстановлении электроснабжения в ДНР
Пушилин рассказал о восстановлении электроснабжения в ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Пушилин рассказал о восстановлении электроснабжения в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин на фоне перебоев с электроэнергией в республике заявил, что профильные ведомства делают всё возможное, чтобы восстановить подачу света. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:14:00+03:00
2025-11-18T11:14:00+03:00
2025-11-18T11:15:00+03:00
жкх
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603047778_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_ae1040b1e1a67854baa253cf4d075238.jpg
https://ria.ru/20251118/pushilin-2055664602.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603047778_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_5bc7eadafb05ae665bf95dabf0cc0488.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, донецкая народная республика, денис пушилин
ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о восстановлении электроснабжения в ДНР
Пушилин: в ДНР работают над восстановлением подачи света после атаки ВСУ