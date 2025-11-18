В ДНР у более чем 65% потребителей пропал свет после украинского удара

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Почти две трети жителей ДНР остались без света после атаки ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

« "На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей", — написал он в Telegram-канале

Власти подготовили план экстренных мер по восстановлению подачи света, тепла и воды. Пушилин допустил веерные отключения электроэнергии в регионе. По его словам, работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подают тепло.

Глава ДНР добавил, что профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

Рано утром во вторник Пушилин заявил о беспрецедентной атаке противника на энергосистему ДНР. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.

В ночь на понедельник ВСУ уже пытались атаковать энергоинфраструктуру ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Порядка 360 тысячам подачу света к середине дня удалось восстановить.