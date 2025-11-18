Рейтинг@Mail.ru
В ДНР у более чем 65% потребителей пропал свет после украинского удара
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 18.11.2025 (обновлено: 11:37 18.11.2025)
В ДНР у более чем 65% потребителей пропал свет после украинского удара
В ДНР у более чем 65% потребителей пропал свет после украинского удара
Почти две трети жителей ДНР остались без света после атаки ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецк
россия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
россия
В ДНР у более чем 65% потребителей пропал свет после украинского удара

Пушилин: 65% потребителей в ДНР не получают электроэнергию

Работник аварийной службы чинит линию электропередачи в ДНР
Работник аварийной службы чинит линию электропередачи в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Работник аварийной службы чинит линию электропередачи в ДНР
ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Почти две трети жителей ДНР остались без света после атаки ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей", — написал он в Telegram-канале.
Власти подготовили план экстренных мер по восстановлению подачи света, тепла и воды. Пушилин допустил веерные отключения электроэнергии в регионе. По его словам, работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подают тепло.
Глава ДНР добавил, что профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.
Рано утром во вторник Пушилин заявил о беспрецедентной атаке противника на энергосистему ДНР. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.
В ночь на понедельник ВСУ уже пытались атаковать энергоинфраструктуру ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Порядка 360 тысячам подачу света к середине дня удалось восстановить.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины
Донецк
Россия
 
 
