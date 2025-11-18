Число субъектов МСП на Кубани выросло почти на 20% за пять лет

КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. В Краснодарском крае за пять лет количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти на 20 процентов, на сегодняшний день в регионе 317 тысяч субъектов МСП, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Малый и средний бизнес - основа нашей экономики… Мы помогаем развивать свое дело, запускать новые производства, создаем условия для стартапов и инноваций. В результате за последние пять лет число субъектов МСП выросло почти на 20 процентов - до 317 тысяч. В этом секторе занята практически половина всех трудоспособных жителей края - около 1,4 миллиона человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику сложно переоценить - он создает более четверти всего ВРП региона", - рассказал журналистам Кондратьев.

На сегодняшний день в регионе действует инициированная властями края система из 210 мер поддержки бизнеса на рекордную сумму свыше 51 миллиарда рублей, добавил губернатор.

По данным пресс-службы краевой администрации, выручка малого и среднего бизнеса на Кубани за пять лет увеличилась в 1,8 раза, составив по итогам прошлого года почти 5 триллионов рублей.

Из всех хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае 86,3% составляет малый и средний бизнес. Отмечается, что наиболее привлекательной для него традиционно остается сфера торговли, популярны также транспортировка и хранение, строительство и операции с недвижимостью. Востребованы и отдельные виды профессиональной, научной и технической деятельности, например, услуги в области бухучета и права, архитектуры и инженерно-технического проектирования.