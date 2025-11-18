Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП на Кубани выросло почти на 20% за пять лет
Краснодарский край
 
17:59 18.11.2025
Число субъектов МСП на Кубани выросло почти на 20% за пять лет
Число субъектов МСП на Кубани выросло почти на 20% за пять лет - РИА Новости, 18.11.2025
Число субъектов МСП на Кубани выросло почти на 20% за пять лет
В Краснодарском крае за пять лет количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти на 20 процентов, на сегодняшний день в регионе 317 тысяч субъектов РИА Новости, 18.11.2025
2025
Новости
краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Число субъектов МСП на Кубани выросло почти на 20% за пять лет

На Кубани за пять лет количество субъектов МСП выросло почти на 20%

© iStock.com / BartekSzewczykМужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© iStock.com / BartekSzewczyk
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. В Краснодарском крае за пять лет количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти на 20 процентов, на сегодняшний день в регионе 317 тысяч субъектов МСП, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Малый и средний бизнес - основа нашей экономики… Мы помогаем развивать свое дело, запускать новые производства, создаем условия для стартапов и инноваций. В результате за последние пять лет число субъектов МСП выросло почти на 20 процентов - до 317 тысяч. В этом секторе занята практически половина всех трудоспособных жителей края - около 1,4 миллиона человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику сложно переоценить - он создает более четверти всего ВРП региона", - рассказал журналистам Кондратьев.
На сегодняшний день в регионе действует инициированная властями края система из 210 мер поддержки бизнеса на рекордную сумму свыше 51 миллиарда рублей, добавил губернатор.
По данным пресс-службы краевой администрации, выручка малого и среднего бизнеса на Кубани за пять лет увеличилась в 1,8 раза, составив по итогам прошлого года почти 5 триллионов рублей.
Из всех хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае 86,3% составляет малый и средний бизнес. Отмечается, что наиболее привлекательной для него традиционно остается сфера торговли, популярны также транспортировка и хранение, строительство и операции с недвижимостью. Востребованы и отдельные виды профессиональной, научной и технической деятельности, например, услуги в области бухучета и права, архитектуры и инженерно-технического проектирования.
По количеству МСП Кубань традиционно на протяжении многих лет держит 4-е место в России. Практически каждый второй субъект МСП (41%) во всем Южном федеральном округе зарегистрирован именно в Краснодарском крае, добавили в пресс-службе краевой администрации.
