Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и прокурор региона Сергей Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба облправительства.

Двухэтажное строение площадью более 1 тысячи квадратных метров возвели в рамках региональной госпрограммы. Объект сдали досрочно, на несколько месяцев раньше срока.

"Московская область — большой, растущий регион. Здесь огромная хозяйственная, экономическая повестка. И все ветви власти работают, дополняя друг друга. Служба прокуратуры играет очень важную роль в этой системе. Она разбирается в самых разных сферах — это и ЖКХ, и нестационарная торговля, и другие серьезные вопросы. Должен сказать, что вся команда отраслевиков регулярно проводит с прокуратурой различные обсуждения того или иного нормативного акта, потому что для нас это важно — он должен подтвердить свою законность, при этом достигать поставленных целей", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Губернатор рад, что в Солнечногорске есть современное комфортное здание. Он поблагодарил коллег за работу и подчеркнул важность взаимодействия и сотрудничества.

Новое здание почти в два раза больше, чем старое, построенное 40 лет назад. Теперь здесь есть все необходимое для комфорта сотрудников и удобства посетителей: не только просторные светлые кабинеты с современным оборудованием, но и зал заседаний, помещение для работы с секретными документами, отдельная комната приема граждан и архив, которых раньше не было. На территории разместили парковку (в том числе для маломобильных граждан) и провели благоустройство.

"Это прекрасное проявление партнерства и сотрудничества с правительством Московской области. От себя лично и от коллектива прокуратуры Московской области, Солнечногорской городской прокуратуры, Андрей Юрьевич, хочу сказать спасибо вам за вовлеченность в наши проблемы, трудности. Задача создания комфортных условий для размещения прокурорских работников для нас важная", — приводит пресс-служба слова Забатурина.