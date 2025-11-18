Рейтинг@Mail.ru
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:00 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/prokuratura-2055767298.html
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры - РИА Новости, 18.11.2025
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и прокурор региона Сергей Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры, сообщает... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:00:00+03:00
2025-11-18T16:00:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055766632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5630fdd7cc0db8dc892b79b6e8159ba0.jpg
https://ria.ru/20251118/issledovaniya-2055660265.html
https://ria.ru/20251118/svo-2055748921.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055766632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a69ec314b2639682ca88f8670b058508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), солнечногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Андрей Воробьев
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской прокуратуры

Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры

© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской областиВоробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской области
Воробьев и Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и прокурор региона Сергей Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба облправительства.
Двухэтажное строение площадью более 1 тысячи квадратных метров возвели в рамках региональной госпрограммы. Объект сдали досрочно, на несколько месяцев раньше срока.
Проведение лабораторных анализов качества и безопасности молочной продукции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье
Вчера, 10:49
"Московская область — большой, растущий регион. Здесь огромная хозяйственная, экономическая повестка. И все ветви власти работают, дополняя друг друга. Служба прокуратуры играет очень важную роль в этой системе. Она разбирается в самых разных сферах — это и ЖКХ, и нестационарная торговля, и другие серьезные вопросы. Должен сказать, что вся команда отраслевиков регулярно проводит с прокуратурой различные обсуждения того или иного нормативного акта, потому что для нас это важно — он должен подтвердить свою законность, при этом достигать поставленных целей", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор рад, что в Солнечногорске есть современное комфортное здание. Он поблагодарил коллег за работу и подчеркнул важность взаимодействия и сотрудничества.
Новое здание почти в два раза больше, чем старое, построенное 40 лет назад. Теперь здесь есть все необходимое для комфорта сотрудников и удобства посетителей: не только просторные светлые кабинеты с современным оборудованием, но и зал заседаний, помещение для работы с секретными документами, отдельная комната приема граждан и архив, которых раньше не было. На территории разместили парковку (в том числе для маломобильных граждан) и провели благоустройство.
"Это прекрасное проявление партнерства и сотрудничества с правительством Московской области. От себя лично и от коллектива прокуратуры Московской области, Солнечногорской городской прокуратуры, Андрей Юрьевич, хочу сказать спасибо вам за вовлеченность в наши проблемы, трудности. Задача создания комфортных условий для размещения прокурорских работников для нас важная", — приводит пресс-служба слова Забатурина.
Он добавил, что здание, где прокурорским работникам будет спокойно и эффективно работать, строилось чуть более 1 года. По его мнению, в таких условиях повышается культура профессиональной деятельности.
Воробьев навестил бойцов СВО на реабилитации в санатории Солнечногорский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Воробьев навестил бойцов СВО на реабилитации в "Солнечногорском"
Вчера, 15:28
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала