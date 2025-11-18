Рейтинг@Mail.ru
В России выросли продажи легковушек - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/prodazhi--2055627146.html
В России выросли продажи легковушек
В России выросли продажи легковушек - РИА Новости, 18.11.2025
В России выросли продажи легковушек
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам октября 2025 года составили 653 тысячи штук, что на 7,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:27:00+03:00
2025-11-18T08:27:00+03:00
россия
автостат
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043966_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_9665bfeef162334b84ae3a2905122e31.jpg
https://ria.ru/20250628/kia-2025971746.html
https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043966_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_c227efe82c37b0e40243f0cd421c11b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, автостат, экономика
Россия, Автостат, Экономика
В России выросли продажи легковушек

Продажи легковушек с пробегом в РФ в октябре выросли на 7,9%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные машины во дворе дома на Ленинском проспекте в Москве
Заснеженные машины во дворе дома на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заснеженные машины во дворе дома на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам октября 2025 года составили 653 тысячи штук, что на 7,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на 18% больше, чем в сентябре этого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В октябре 2025 года россияне купили 653 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем месяцем ранее (в сентябре – 553,3 тысячи штук), и на 7,9% превышает результат октября прошлого года (605,3 тысячи штук)", - говорится в сообщении.
Kia Rio в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России
28 июня, 05:10
Лидером продаж среди марок на рынке легковых автомобилей с пробегом осталась отечественная Lada, продажи которой составили 149,2 тысячи штук. Далее, как и месяцем ранее, расположились японская Toyota (66,2 тысячи штук), корейские Kia и Hyundai (39,6 и 37,4 тысячи штук соответственно) и японский Nissan (28,7 тысячи штук).
Все представители пятерки лидеров октябрьских продаж показали положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года, а у Lada продажи сократились на 0,4% в годовом выражении.
Неизменной в середине осени осталась тройка лидеров по продажам среди моделей подержанных автомобилей. Так, первую строчку привычно заняла Lada 2107 (13,9 тысячи штук), вторую - Kia Rio (13,1 тысячи штук), а третью - Hyundai Solaris (12,5 тысячи штук). На четвертое место в октябре поднялся Ford Focus (10,6 тысячи штук), а пятое место - у Lada 4x4 (Niva) (10,5 тысячи штук).
По итогам января-октября 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России составили 5,07 миллиона штук, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Налоговый вычет за автомобиль 2024: можно ли получить при покупке и продаже машины - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Налоговый вычет за автомобиль: можно ли получить в 2025 году
30 марта, 15:01
 
РоссияАвтостатЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала