Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Белый дом, где вскоре запланировано начало его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передаёт корреспондент РИА Новости.

По информации СМИ, стороны готовятся заключить ряд соглашений в сферах технологий, обороны, промышленности и энергетики. В Белом доме рассчитывают активизировать выполнение обещанных ранее саудовских инвестиций в американскую экономику на сумму до 600 миллиардов долларов.