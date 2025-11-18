Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Белый дом, где вскоре запланировано начало его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось в преддверии визита, Трамп намерен предложить Эр-Рияду крупные оборонные и экономические сделки, включая продажу многоцелевых истребителей F-35. Саудовская Аравия запросила 48 таких самолетов, и их возможная передача, по мнению аналитиков, способна коренным образом изменить баланс сил на Ближнем Востоке, поскольку доступ к этой технике до сих пор был только у Израиля.
В течение дня Мухаммед бен Салман проведёт переговоры с Трампом в Овальном кабинете, примет участие в рабочем обеде в зале заседаний кабинета министров, а вечером приглашён на официальный ужин.
По информации СМИ, стороны готовятся заключить ряд соглашений в сферах технологий, обороны, промышленности и энергетики. В Белом доме рассчитывают активизировать выполнение обещанных ранее саудовских инвестиций в американскую экономику на сумму до 600 миллиардов долларов.
Администрация США также намерена обсудить с наследным принцем возможное присоединение Саудовской Аравии к "Соглашениям Авраама" и нормализацию отношений с Израилем. Хотя Эр-Рияд прежде увязывал этот шаг с перспективой создания палестинского государства, Трамп рассматривает участие Саудовской Аравии как ключевой элемент расширения ближневосточного процесса.