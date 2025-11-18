Рейтинг@Mail.ru
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 18.11.2025 (обновлено: 19:33 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/prints-2055829081.html
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом - РИА Новости, 18.11.2025
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Белый дом, где вскоре запланировано начало его переговоров с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:32:00+03:00
2025-11-18T19:33:00+03:00
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
израиль
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/73/1533347360_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_824f57797d757ccbe3f7661e344ab434.jpg
https://ria.ru/20251118/mask-2055604300.html
https://ria.ru/20251118/dmitriev-2055620753.html
саудовская аравия
эр-рияд (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153334/73/1533347360_169:0:2480:1733_1920x0_80_0_0_e5b87d9e21c218da815247e1fe6dc446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, эр-рияд (город), израиль, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), f-35
В мире, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Израиль, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), F-35
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом

Кронпринц Саудовской Аравии прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Мухаммед бен Салман
Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Белый дом, где вскоре запланировано начало его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось в преддверии визита, Трамп намерен предложить Эр-Рияду крупные оборонные и экономические сделки, включая продажу многоцелевых истребителей F-35. Саудовская Аравия запросила 48 таких самолетов, и их возможная передача, по мнению аналитиков, способна коренным образом изменить баланс сил на Ближнем Востоке, поскольку доступ к этой технике до сих пор был только у Израиля.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: Маск приглашен на ужин в честь приезда в США принца Саудовской Аравии
Вчера, 02:43
В течение дня Мухаммед бен Салман проведёт переговоры с Трампом в Овальном кабинете, примет участие в рабочем обеде в зале заседаний кабинета министров, а вечером приглашён на официальный ужин.
По информации СМИ, стороны готовятся заключить ряд соглашений в сферах технологий, обороны, промышленности и энергетики. В Белом доме рассчитывают активизировать выполнение обещанных ранее саудовских инвестиций в американскую экономику на сумму до 600 миллиардов долларов.
Администрация США также намерена обсудить с наследным принцем возможное присоединение Саудовской Аравии к "Соглашениям Авраама" и нормализацию отношений с Израилем. Хотя Эр-Рияд прежде увязывал этот шаг с перспективой создания палестинского государства, Трамп рассматривает участие Саудовской Аравии как ключевой элемент расширения ближневосточного процесса.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Наследный принц Саудовской Аравии укрепил лидерство страны, заявил Дмитриев
Вчера, 07:00
 
В миреСаудовская АравияЭр-Рияд (город)ИзраильДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала