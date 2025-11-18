https://ria.ru/20251118/primore-2055658119.html
Бизнес Приморья вошел в лидеры ДФО по привлеченным средствам
Бизнес Приморья вошел в лидеры ДФО по привлеченным средствам - РИА Новости, 18.11.2025
Бизнес Приморья вошел в лидеры ДФО по привлеченным средствам
Бизнесмены Приморского края вошли в тройку лидеров среди регионов ДФО по объёму привлечённого финансирования за первое полугодие 2025 года, сообщает... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:43:00+03:00
2025-11-18T10:43:00+03:00
2025-11-18T10:43:00+03:00
приморский край
дальний восток
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985996419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8d3622c315ac7633c779706241b635e.jpg
https://ria.ru/20251114/msp-2054858452.html
приморский край
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985996419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a03e603bc21b08e4e1c4e50690ba4f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, дальний восток, бизнес
Приморский край, Дальний Восток, Бизнес
Бизнес Приморья вошел в лидеры ДФО по привлеченным средствам
Бизнес Приморья вошел в лидеры ДФО по привлеченным в первом полугодии средствам
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Бизнесмены Приморского края вошли в тройку лидеров среди регионов ДФО по объёму привлечённого финансирования за первое полугодие 2025 года, сообщает региональное правительство.
"Предприятия малого и среднего бизнеса Приморского края уверенно демонстрируют высокую инвестиционную активность. По итогам первого полугодия 2025 года бизнес региона вошёл в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по объёму привлечённого финансирования, обеспечив 12,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Всего с начала года бизнесмены в ДФО привлекли 50,8 миллиарда рублей, это на пять процентных пунктов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Предприниматели пользуются мерами поддержки Корпорации малого и среднего предпринимательства и Национальной гарантийной системы.
Больше всего средств выделено для запуска инвестиционных проектов. Объём их финансирования в ДФО вырос до 19,2 миллиарда рублей - на 44 процентных пункта.
Доля инвестиционных проектов в бизнесе региона, которые обеспечены мерами поддержки, выросла до 37,7%. По данным властей, это означает, что местный бизнес нацелен на долгосрочные и стратегические задачи.
Активнее всего объем финансирования на Дальнем Востоке растет в научно-технической сфере, он увеличился в 3,2 раза. В области инфраструктурных проектов он вырос в 1,7 раза, на 11 процентных пунктов - в обрабатывающем производстве.
Больше всего средств - 23 миллиарда рублей - получили бизнес-проекты в сфере инфраструктурного строительства. еще 9 миллиардов рублей выделено сфере торговли, 6 миллиардов – обрабатывающим производствам.