Бизнес Приморья вошел в лидеры ДФО по привлеченным средствам

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Бизнесмены Приморского края вошли в тройку лидеров среди регионов ДФО по объёму привлечённого финансирования за первое полугодие 2025 года, сообщает региональное правительство.

"Предприятия малого и среднего бизнеса Приморского края уверенно демонстрируют высокую инвестиционную активность. По итогам первого полугодия 2025 года бизнес региона вошёл в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по объёму привлечённого финансирования, обеспечив 12,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Всего с начала года бизнесмены в ДФО привлекли 50,8 миллиарда рублей, это на пять процентных пунктов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Предприниматели пользуются мерами поддержки Корпорации малого и среднего предпринимательства и Национальной гарантийной системы.

Больше всего средств выделено для запуска инвестиционных проектов. Объём их финансирования в ДФО вырос до 19,2 миллиарда рублей - на 44 процентных пункта.

Доля инвестиционных проектов в бизнесе региона, которые обеспечены мерами поддержки, выросла до 37,7%. По данным властей, это означает, что местный бизнес нацелен на долгосрочные и стратегические задачи.

Активнее всего объем финансирования на Дальнем Востоке растет в научно-технической сфере, он увеличился в 3,2 раза. В области инфраструктурных проектов он вырос в 1,7 раза, на 11 процентных пунктов - в обрабатывающем производстве.