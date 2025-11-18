Прилепин оценил культуру чтения в России

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что в России сейчас читают много, но качество читаемого нужно улучшать и переориентировать читателя на лучшее.

"С чтением у нас в стране и так все нормально, но если бы мы правильно его пропагандировали, то стало бы все вообще замечательно", - подчеркнул он.