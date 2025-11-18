https://ria.ru/20251118/prilepin-2055828266.html
Прилепин оценил культуру чтения в России
Прилепин оценил культуру чтения в России
Писатель Захар Прилепин заявил, что в России сейчас читают много, но качество читаемого нужно улучшать и переориентировать читателя на лучшее. РИА Новости, 18.11.2025
Писатель Прилепин призвал переориентировать российского читателя
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что в России сейчас читают много, но качество читаемого нужно улучшать и переориентировать читателя на лучшее.
"Сейчас наш читающий народ поглощен Сетью и выбирает фигню, но читает он в день столько, сколько читали маниакальные читатели в самые лучшие годы. Так что у нас одна задача — переориентировать читателя", - сказал писатель в интервью aif.ru
.
По словам Прилепина
, сейчас люди стали меньше работать, у них появилось больше свободного времени на всё.
"С чтением у нас в стране и так все нормально, но если бы мы правильно его пропагандировали, то стало бы все вообще замечательно", - подчеркнул он.