Рейтинг@Mail.ru
Прилепин оценил культуру чтения в России - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:34 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/prilepin-2055828266.html
Прилепин оценил культуру чтения в России
Прилепин оценил культуру чтения в России - РИА Новости, 18.11.2025
Прилепин оценил культуру чтения в России
Писатель Захар Прилепин заявил, что в России сейчас читают много, но качество читаемого нужно улучшать и переориентировать читателя на лучшее. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:34:00+03:00
2025-11-18T19:34:00+03:00
культура
россия
захар прилепин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148850/11/1488501164_0:230:2826:1820_1920x0_80_0_0_1bfced888ba0df266784e6efddfdb488.jpg
https://ria.ru/20251117/kultura-2055520680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148850/11/1488501164_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_8be3afd80c37c3a2c2e0eaa06e089712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, захар прилепин
Культура, Россия, Захар Прилепин
Прилепин оценил культуру чтения в России

Писатель Прилепин призвал переориентировать российского читателя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин на пресс-конференции, посвященной выходу книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы"
Писатель Захар Прилепин на пресс-конференции, посвященной выходу книги Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Писатель Захар Прилепин на пресс-конференции, посвященной выходу книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что в России сейчас читают много, но качество читаемого нужно улучшать и переориентировать читателя на лучшее.
"Сейчас наш читающий народ поглощен Сетью и выбирает фигню, но читает он в день столько, сколько читали маниакальные читатели в самые лучшие годы. Так что у нас одна задача — переориентировать читателя", - сказал писатель в интервью aif.ru.
По словам Прилепина, сейчас люди стали меньше работать, у них появилось больше свободного времени на всё.
"С чтением у нас в стране и так все нормально, но если бы мы правильно его пропагандировали, то стало бы все вообще замечательно", - подчеркнул он.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
17 ноября, 16:50
 
КультураРоссияЗахар Прилепин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала