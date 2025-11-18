https://ria.ru/20251118/premiya-2055815662.html
ПСБ получил премию за самый быстрый ипотечный сервис одобрения заявок
ПСБ признан лучшим банком по скорости одобрения ипотечных заявок
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ПСБ признан лучшим среди крупнейших российских банков по скорости одобрения ипотечных заявок согласно исследованию консалтинговой компании Frank RG, определившей победителей ежегодной премии Frank Mortgage Award, сообщает банк.
Жюри высоко оценило возможности цифровых и сервисных решений, которые сокращают сроки ипотечных сделок в ПСБ и значительно повышают удобство клиентского пути, отмечается в сообщении.
"Оформление ипотеки - важный этап в жизни каждого заемщика, и наша задача как банка - предоставить клиенту не просто кредитный продукт, а всестороннюю поддержку на каждом этапе. Развитие цифровых каналов и улучшение клиентского пути позволяют нам обеспечивать комфорт и прозрачность процесса. Благодаря этому ПСБ уже третий год подряд входит в число лидеров банковского рынка по скорости рассмотрения ипотечных заявок - в нашей системе весь процесс одобрения занимает считанные минуты", - прокомментировала директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина.
Frank Mortgage Award - национальная премия за лучшие банковские ипотечные продукты и сервисы, которые отобраны на основе маркетинговых исследований и изучения клиентского опыта. Как отмечается на сайте Frank RG, в основе выбора победителей этого года – результаты исследования "Ипотека в России 2025", в котором проанализированы ипотечные программы 17 крупнейших кредитных организаций, протестирован их цифровой функционал, изучены мнения 2400 ипотечных клиентов и участников рынка. Всего в премии 9 номинаций. Помимо ПСБ, статуэтки премии в других отраслевых номинациях получили Сбер, "Домклик", ВТБ, Альфа-банк, ДОМ.РФ, Т-Банк.