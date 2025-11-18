ПСБ получил премию за самый быстрый ипотечный сервис одобрения заявок

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ПСБ признан лучшим среди крупнейших российских банков по скорости одобрения ипотечных заявок согласно исследованию консалтинговой компании Frank RG, определившей победителей ежегодной премии Frank Mortgage Award, сообщает банк.

Жюри высоко оценило возможности цифровых и сервисных решений, которые сокращают сроки ипотечных сделок в ПСБ и значительно повышают удобство клиентского пути, отмечается в сообщении.

"Оформление ипотеки - важный этап в жизни каждого заемщика, и наша задача как банка - предоставить клиенту не просто кредитный продукт, а всестороннюю поддержку на каждом этапе. Развитие цифровых каналов и улучшение клиентского пути позволяют нам обеспечивать комфорт и прозрачность процесса. Благодаря этому ПСБ уже третий год подряд входит в число лидеров банковского рынка по скорости рассмотрения ипотечных заявок - в нашей системе весь процесс одобрения занимает считанные минуты", - прокомментировала директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина.