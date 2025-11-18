Рейтинг@Mail.ru
Правительство назвало основные изменения в проект бюджета ко второму чтению - РИА Новости, 18.11.2025
14:30 18.11.2025
Правительство назвало основные изменения в проект бюджета ко второму чтению
Правительство назвало основные изменения в проект бюджета ко второму чтению - РИА Новости, 18.11.2025
Правительство назвало основные изменения в проект бюджета ко второму чтению
Правительство РФ учло более 700 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, в том числе от депутатов, на сумму около 8 триллионов РИА Новости, 18.11.2025
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика
Правительство назвало основные изменения в проект бюджета ко второму чтению

Правительство учло более 700 поправок ко второму чтению проекта бюджета

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство РФ учло более 700 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы, в том числе от депутатов, на сумму около 8 триллионов рублей, сообщил кабмин и перечислил основные изменения.
"В период подготовки бюджета ко второму чтению правительство учло поправки к основному финансовому документу страны на 2026-2028 годы, в том числе в части изменений налогового законодательства, которые поступили от депутатов, сенаторов, бизнеса, экспертов, общественных организаций. В проект бюджета предлагается внести 715 поправок, включая депутатские, на общую сумму порядка 8 трлн рублей", - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы
Вчера, 14:17
Среди основных изменений в нем названо увеличение объемов жилищных субсидий военнослужащим и помощь при создании медицинской инфраструктуры Вооруженных сил.
"Помимо уже учтенных в проекте бюджета будут выделены 7,7 млрд рублей Государственному фонду "Защитники Отечества" для оказания ежегодной помощи порядка 400 тыс участникам СВО и членам семей. Общий объем поддержки на эти цели увеличен до 50,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
Дополнительно будут профинансированы расходы на социально-экономическое развитие новых регионов: ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Еще порядка 15 миллиардов рублей пойдут на мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекс.
Помимо этого, значительные дополнительные ресурсы направятся на модернизацию дорожной сети и приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог. "Так, поправками правительства и парламентариев планируется выделить 170 млрд рублей на эти цели. Также предусмотрены средства на обновление общественного транспорта для приобретения более 5 тыс единиц", - рассказали в кабмине.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года
6 ноября, 20:07
Около 50 миллиардов рублей пойдет на возмещение лизинговым компаниям скидок по договорам лизинга грузовых автомобилей, заключенным в 2018-2026 годы. Дополнительно будет выделено порядка 9 миллиардов рублей на развитие станкоинструментальной промышленности для ОПК, авиа-, ракето- и автомобилестроения. Также предусмотрен рост поддержки производителей литейно-термического оборудования на 200 миллионов рублей.
"Ежегодно около 1 млрд рублей в трехлетке дополнительно направят на создание Центров высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации людей с инвалидностью, в том числе участников СВО", - говорится в сообщении.
Расходы на комплексное развитие сельских территорий увеличатся почти на 13,5 миллиардов рублей и за три года составят более 200 миллиардов рублей, на продолжение программы льготного кредитования аграриев – на 5,7 миллиарда рублей, до почти 384 миллиардов рублей. А поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса вырастет на 7,8 миллиарда рублей.
Также будут расширены выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка и последующих детей на Дальнем Востоке, на обеспечение отдыха и оздоровления детей из арктических регионов. В рамках работы фонда "Круг добра" предлагается направить более 15 миллиардов рублей на лечение детей, больных орфанными заболеваниями.
"Поправки учитывают поддержку производителей отечественных игр, игрушек и мультимедийного контента, в трехлетке на эти цели запланировано более 600 млн рублей", - добавляется в сообщении.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года
Вчера, 14:26
 
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала