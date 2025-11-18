Рейтинг@Mail.ru
В Омской области опровергли информацию о закрытии школ из-за пожара
15:19 18.11.2025
В Омской области опровергли информацию о закрытии школ из-за пожара
Информация о закрытии школ из-за возгорания на газопроводе в поселке Ростовка Омской области не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2025
В Омской области опровергли информацию о закрытии школ из-за пожара

Возгорание на газопроводе в Омской области
Возгорание на газопроводе в Омской области. Архивное фото
ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Информация о закрытии школ из-за возгорания на газопроводе в поселке Ростовка Омской области не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Возгорание в поле около поселка Ростовка Омского района произошло ранним утром. По информации компании "Газпром трансгаз Томск", открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Губернатор Виталий Хоценко сообщал, что некоторые промышленные предприятия были отключены от газа. В соцсетях появилась информация, что школы района из-за случившегося переводятся на дистант.
"Эта информация является недействительной. На данный момент школы работают в обычном режиме", – заявили в пресс-службе.
Ранее минприроды произвело отбор проб воздуха на месте возгорания газопровода в Омской области и не обнаружило превышения ПДК опасных веществ. Ведутся инженерно-технические работы для оперативного запуска временной схемы подачи газа и дальнейшего восстановления. По информации регионального УФСБ, возгорание произошло в ходе ремонтных работ.
Глава Омской области рассказал о восстановлении газоснабжения после ЧП
