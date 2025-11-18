https://ria.ru/20251118/postpred-2055759420.html
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС - РИА Новости, 18.11.2025
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС
Создание отдельного европейского оборонного союза не имеет смысла и приведет к ослаблению ЕС, считает постоянный представитель Турции при НАТО посол Басат... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:51:00+03:00
2025-11-18T15:51:00+03:00
2025-11-18T19:05:00+03:00
в мире
евросоюз
нато
европа
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251118/evrosoyuz-2055715423.html
европа
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, нато, европа, турция
В мире, Евросоюз, НАТО, Европа, Турция
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС
Постпред Турции при НАТО Озтюрк: создание оборонного союза ЕС не имеет смысла
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Создание отдельного европейского оборонного союза не имеет смысла и приведет к ослаблению ЕС, считает постоянный представитель Турции при НАТО посол Басат Озтюрк.
"Внутри альянса не может быть альянса. Европейские союзники не будут иметь одинаковый статус, и создание отдельного европейского оборонного союза для 500 миллионов человек не имеет смысла", - приводит слова Озтюрка турецкое госагентство Anadolu
.
Озтюрк, предупреждая о том, что оборонные инициативы Европы
могут привести к "раздвоению", обратил внимание, что население Европы составляет 500 миллионов человек, а НАТО
— 1 миллиард.
"Никто из нас не ценнее других. Мы все ценны. Мы должны быть вместе. Мы должны оставаться вместе, мы должны держаться вместе. В противном случае, если мы разделимся, мы ослабнем. Если мы разделимся, мы потерпим неудачу. Если мы разделимся, это приведет к растрате ресурсов", — отметил посол.