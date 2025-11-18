Рейтинг@Mail.ru
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 18.11.2025 (обновлено: 19:05 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/postpred-2055759420.html
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС - РИА Новости, 18.11.2025
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС
Создание отдельного европейского оборонного союза не имеет смысла и приведет к ослаблению ЕС, считает постоянный представитель Турции при НАТО посол Басат... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:51:00+03:00
2025-11-18T19:05:00+03:00
в мире
евросоюз
нато
европа
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251118/evrosoyuz-2055715423.html
европа
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, нато, европа, турция
В мире, Евросоюз, НАТО, Европа, Турция
Постпред Турции при НАТО прокомментировал идею создания оборонного союза ЕС

Постпред Турции при НАТО Озтюрк: создание оборонного союза ЕС не имеет смысла

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Создание отдельного европейского оборонного союза не имеет смысла и приведет к ослаблению ЕС, считает постоянный представитель Турции при НАТО посол Басат Озтюрк.
"Внутри альянса не может быть альянса. Европейские союзники не будут иметь одинаковый статус, и создание отдельного европейского оборонного союза для 500 миллионов человек не имеет смысла", - приводит слова Озтюрка турецкое госагентство Anadolu.
Озтюрк, предупреждая о том, что оборонные инициативы Европы могут привести к "раздвоению", обратил внимание, что население Европы составляет 500 миллионов человек, а НАТО — 1 миллиард.
"Никто из нас не ценнее других. Мы все ценны. Мы должны быть вместе. Мы должны оставаться вместе, мы должны держаться вместе. В противном случае, если мы разделимся, мы ослабнем. Если мы разделимся, мы потерпим неудачу. Если мы разделимся, это приведет к растрате ресурсов", — отметил посол.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В ЕС хотят сократить время перемещения войск до границы с Россией, пишет FT
Вчера, 14:09
 
В миреЕвросоюзНАТОЕвропаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала