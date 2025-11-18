https://ria.ru/20251118/posolstvo--2055636075.html
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре
18.11.2025
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посольство России в Сингапуре не обладает информацией об обвинениях задержанному в Сингапуре россиянину по запросу США, предположительно, речь идет о кибермошенничестве, сообщило РИА Новости посольство России в республике.
"Не располагаем информацией о выдвинутых российскому гражданину обвинениях. По устным заявлениям следователя, речь идет о кибермошенничестве", - заявили в дипмиссии.
Ранее посольство России
в Сингапуре
сообщило РИА Новости, что первое заседание по делу российского гражданина состоялось 3 октября, он был оставлен под стражей. За это время прошло еще четыре слушания, очередное назначено на 18 ноября.
На данный момент решения об его экстрадиции в США
не принято. Дипломаты поддерживают связь с местной полицией и следят за соблюдением процессуального законодательства в отношении россиянина. Сотрудники диппредставительства посетили задержанного и убедились, что условия его содержания нормальные, ему предоставлена возможность общаться с адвокатом и родственниками.
Российское посольство в Сингапуре 3 октября в своем Telegram-канале сообщило о задержании сингапурской полицией гражданина РФ по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США.