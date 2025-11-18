Рейтинг@Mail.ru
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре - РИА Новости, 18.11.2025
09:34 18.11.2025 (обновлено: 10:27 18.11.2025)
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре - РИА Новости, 18.11.2025
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре
Посольство России в Сингапуре не обладает информацией об обвинениях задержанному в Сингапуре россиянину по запросу США, предположительно, речь идет о... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T09:34:00+03:00
2025-11-18T10:27:00+03:00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сингапур (город), сша, россия, в мире
Сингапур (город), США, Россия, В мире
Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре

Посольство РФ следит за судебным процессом по делу россиянина в Сингапуре

© AP Photo / Wong Maye-EПолицейские на улице Сингапура
Полицейские на улице Сингапура - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Wong Maye-E
Полицейские на улице Сингапура. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посольство России в Сингапуре не обладает информацией об обвинениях задержанному в Сингапуре россиянину по запросу США, предположительно, речь идет о кибермошенничестве, сообщило РИА Новости посольство России в республике.
"Не располагаем информацией о выдвинутых российскому гражданину обвинениях. По устным заявлениям следователя, речь идет о кибермошенничестве", - заявили в дипмиссии.
18.11.2025
Суд по делу задержанного в Сингапуре россиянина пройдет 18 ноября
09:30
Ранее посольство России в Сингапуре сообщило РИА Новости, что первое заседание по делу российского гражданина состоялось 3 октября, он был оставлен под стражей. За это время прошло еще четыре слушания, очередное назначено на 18 ноября.
На данный момент решения об его экстрадиции в США не принято. Дипломаты поддерживают связь с местной полицией и следят за соблюдением процессуального законодательства в отношении россиянина. Сотрудники диппредставительства посетили задержанного и убедились, что условия его содержания нормальные, ему предоставлена возможность общаться с адвокатом и родственниками.
Российское посольство в Сингапуре 3 октября в своем Telegram-канале сообщило о задержании сингапурской полицией гражданина РФ по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США.
13.11.2025
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом
13 ноября, 17:16
 
Сингапур (город)СШАРоссияВ мире
 
 
