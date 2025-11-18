Посольство рассказало о деле россиянина, задержанного в Сингапуре

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посольство России в Сингапуре не обладает информацией об обвинениях задержанному в Сингапуре россиянину по запросу США, предположительно, речь идет о кибермошенничестве, сообщило РИА Новости посольство России в республике.

"Не располагаем информацией о выдвинутых российскому гражданину обвинениях. По устным заявлениям следователя, речь идет о кибермошенничестве", - заявили в дипмиссии.

Ранее посольство России Сингапуре сообщило РИА Новости, что первое заседание по делу российского гражданина состоялось 3 октября, он был оставлен под стражей. За это время прошло еще четыре слушания, очередное назначено на 18 ноября.

На данный момент решения об его экстрадиции в США не принято. Дипломаты поддерживают связь с местной полицией и следят за соблюдением процессуального законодательства в отношении россиянина. Сотрудники диппредставительства посетили задержанного и убедились, что условия его содержания нормальные, ему предоставлена возможность общаться с адвокатом и родственниками.