Посольство в Сингапуре прокомментировало задержание россиянина

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посольство России в Сингапуре не обладает информацией об обвинениях задержанному в Сингапуре россиянину по запросу США, предположительно, речь идет о кибермошенничестве, сообщило РИА Новости посольство России в республике.