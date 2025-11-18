Российский посол назвал решение Молдавии закрыть РЦНК безосновательным

КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что решение правительства Молдавии закрыть Российский центр науки и культуры было безосновательным, поэтому он просит парламент и президента Майю Санду задуматься о целесообразности этого вопроса.

Он подчеркнул, что РЦНК занимался сближением культур России и Молдовы, проводил лекции о молдавской государственности, концерты молдавской культуры, не только русской. Дипломат отметил, что подобное решение властей вызывает сожаление. "Оно, по нашему мнению, ошибочно и контрпродуктивно, и его рано или поздно придется пересматривать, поскольку оно противоречит как договору о дружбе и сотрудничестве, так и самому духу наших отношений. Республика Молдова — многонациональная страна, и русская культура с русским языком является важным фактором притяжения, аттрактором для многих людей, желающих прикоснуться к русской культуре, которая имеет мировое значение", - добавил посол.