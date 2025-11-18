Российский посол назвал решение Молдавии закрыть РЦНК безосновательным

КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что решение правительства Молдавии закрыть Российский центр науки и культуры было безосновательным, поэтому он просит парламент и президента Майю Санду задуматься о целесообразности этого вопроса.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Непонятно, почему именно в Молдове решили закрыть РЦНК без оснований. Все предъявленные аргументы, вроде пролётов якобы российских БПЛА, никак не относятся к работе Центра. Других обвинений, что центр нарушал законы или вел подрывную деятельность, нет… Мы призываем депутатов парламента и президента Майю Григорьевну Санду, которая выступала за поддержку многонациональных культур, еще раз подумать о целесообразности закрытия Центра науки и культуры", - заявил Озеров в комментарии телеканалу Canal 5.
Он подчеркнул, что РЦНК занимался сближением культур России и Молдовы, проводил лекции о молдавской государственности, концерты молдавской культуры, не только русской. Дипломат отметил, что подобное решение властей вызывает сожаление. "Оно, по нашему мнению, ошибочно и контрпродуктивно, и его рано или поздно придется пересматривать, поскольку оно противоречит как договору о дружбе и сотрудничестве, так и самому духу наших отношений. Республика Молдова — многонациональная страна, и русская культура с русским языком является важным фактором притяжения, аттрактором для многих людей, желающих прикоснуться к русской культуре, которая имеет мировое значение", - добавил посол.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.