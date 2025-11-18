Посла России в Аргентине внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных портала, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как утверждается на сайте, в числе прочего дипломата бездоказательно обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".