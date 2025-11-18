Рейтинг@Mail.ru
Посла России в Аргентине внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 18.11.2025
13:42 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/posol-2055705823.html
Посла России в Аргентине внесли в базу "Миротворца"
Посла России в Аргентине внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 18.11.2025
Посла России в Аргентине внесли в базу "Миротворца"
Чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:42:00+03:00
2025-11-18T13:42:00+03:00
Посла России в Аргентине внесли в базу "Миротворца"

Посла России в Аргентине Феоктистова внесли в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Игнасио Коло Дмитрий Феоктистов
Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Игнасио Коло
Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных портала, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как утверждается на сайте, в числе прочего дипломата бездоказательно обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Украинский "Миротворец" внес в базу 25 российских детей
17 ноября, 13:19
Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В "Миротворец" внесли польского активиста Бонкевича
14 ноября, 06:06
 
Дунья Миятович Мария Захарова Луганская Народная Республика Донецкая Народная Республика Россия ОБСЕ В мире
 
 
