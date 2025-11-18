В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Среди мер поддержки семей с детьми, которые предлагает Русская православная церковь, - установление пособия по уходу за ребенком без критериев нуждаемости, введение прогрессивных мер поддержки для семей с детьми, включая материнский капитал не только на первого и второго ребенка, но и каждого последующего, следует из презентации председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, который во вторник выступил на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18–19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября – пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".

Лукьянов призвал поддержать следующие инициативы Русской церкви. "Отмена критерия нуждаемости, установление пособия по уходу за ребенком для всех женщин, вставших на учет по беременности; увеличение на федеральном уровне размера ежемесячных пособий беременным женщинам – не менее 1,5 МРОТ; предоставление денежного сертификата на няню или ясли при невозможности устроить ребенка в государственное/муниципальное ДОУ", - сказано в презентации.

Также в РПЦ призвали предоставлять декретный отпуск женщинам в первом триместре беременности, право на социальное обслуживание со второго триместра беременности и включить период ухода за ребенком в возрасте до трех лет в страховой стаж матери вне зависимости от наличия предыдущего опыта работы.

Кроме того, в патриаршей комиссии выступили за ведение прогрессивных мер поддержки для семей с детьми, включая материнский капитал не только на первого и второго ребенка, но и каждого последующего.