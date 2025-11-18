Рейтинг@Mail.ru
Даты послания Путина Федеральному собранию еще нет, сообщили СМИ
01:44 18.11.2025
Даты послания Путина Федеральному собранию еще нет, сообщили СМИ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ориентировочной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, предположительно, в этом году оно может не состояться, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
"По словам источника РБК в администрации президента, а также собеседника, близкого к Кремлю, поручений по подготовке ежегодного послания президента Федеральному собранию и ориентировочной даты пока нет, в этом году, скорее всего, его уже ждать не стоит", - сообщает издание.
О том, что решения по посланию президента РФ в 2025 году пока нет, сообщал в начале ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что оглашение послания зависит от решения самого главы государства.
Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин может провести прямую линию 18 или 19 декабря, сообщили СМИ
Политика Россия Владимир Путин Дмитрий Песков РБК (медиагруппа)
 
 
