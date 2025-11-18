https://ria.ru/20251118/poslanie-2055600759.html
Даты послания Путина Федеральному собранию еще нет, сообщили СМИ
Даты послания Путина Федеральному собранию еще нет, сообщили СМИ
Ориентировочной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, предположительно, в этом году оно может не состояться, сообщает... РИА Новости, 18.11.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
россия
Даты послания Путина Федеральному собранию еще нет, сообщили СМИ
РБК: даты послания Путина Федеральному собранию еще нет