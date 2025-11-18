Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков

Поляков родился в 1980 году, в 2004 году окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, учился на курсе Р. Немчинской. Служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кроме того, он был преподавателем сценического движения, проводил мастер класс сценического мастерства в Киевском Цирковом училище. Поляков сыграл эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как "Лихие", "Хороший день", "Тайфун", "Сказка о женской дружбе", "Кунгур", "Ева", "Великолепная пятерка 4", "Ищейка 6", "Молодое вино".