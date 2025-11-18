Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:52 18.11.2025 (обновлено: 10:53 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/polyakov-2055661194.html
Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков
Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков - РИА Новости, 18.11.2025
Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков
Актер Вячеслав Поляков, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Лихие", "Ищейка" и "Одиссея сыщика Гурова" умер в возрасте 45 лет, информация об этом появилась РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:52:00+03:00
2025-11-18T10:53:00+03:00
культура
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055660016_0:26:840:499_1920x0_80_0_0_17a09e0956351ac0ae4a29ff2da7fdd0.jpg
https://ria.ru/20251112/akter-2054552993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055660016_56:0:752:522_1920x0_80_0_0_93901c958b8528e605bf6b0f6401c6ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Культура, Россия, Общество
Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков

Актер сериала "Лихие" Вячеслав Поляков умер в возрасте 45 лет

© Кинокомпания "Русское" (2018)Актер Вячеслав Поляков в фильме "Хороший день"
Актер Вячеслав Поляков в фильме Хороший день - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Кинокомпания "Русское" (2018)
Актер Вячеслав Поляков в фильме "Хороший день". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Актер Вячеслав Поляков, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Лихие", "Ищейка" и "Одиссея сыщика Гурова" умер в возрасте 45 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру".
"Поляков Вячеслав Евгеньевич. 6 апреля 1980 - 12 ноября 2025", - указано в карточке артиста.
Поляков родился в 1980 году, в 2004 году окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, учился на курсе Р. Немчинской. Служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кроме того, он был преподавателем сценического движения, проводил мастер класс сценического мастерства в Киевском Цирковом училище. Поляков сыграл эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как "Лихие", "Хороший день", "Тайфун", "Сказка о женской дружбе", "Кунгур", "Ева", "Великолепная пятерка 4", "Ищейка 6", "Молодое вино".
Кадр из сериала Ржавчина - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Умер актер из "Ментовских войн" Фирсов
12 ноября, 17:23
 
КультураРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала