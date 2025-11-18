https://ria.ru/20251118/polyakov-2055661194.html
Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков
2025-11-18T10:52:00+03:00
россия
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Актер Вячеслав Поляков, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Лихие", "Ищейка" и "Одиссея сыщика Гурова" умер в возрасте 45 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру
".
"Поляков Вячеслав Евгеньевич. 6 апреля 1980 - 12 ноября 2025", - указано в карточке артиста.
Поляков родился в 1980 году, в 2004 году окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, учился на курсе Р. Немчинской. Служил в Севастопольском театре Черноморского флота им. Б. Лавренева. Кроме того, он был преподавателем сценического движения, проводил мастер класс сценического мастерства в Киевском Цирковом училище. Поляков сыграл эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как "Лихие", "Хороший день", "Тайфун", "Сказка о женской дружбе", "Кунгур", "Ева", "Великолепная пятерка 4", "Ищейка 6", "Молодое вино".