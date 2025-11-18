В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался против размещения на территории республики ядерного оружия.
В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
