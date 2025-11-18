В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался против размещения на территории республики ядерного оружия.

В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.