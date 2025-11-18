Рейтинг@Mail.ru
В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/polsha-2055867717.html
В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия
В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия - РИА Новости, 18.11.2025
В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался против размещения на территории республики ядерного оружия. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:52:00+03:00
2025-11-18T23:52:00+03:00
в мире
польша
сша
радослав сикорский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20251115/britaniya-2055116435.html
https://ria.ru/20251114/litva-2054926388.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, радослав сикорский, нато
В мире, Польша, США, Радослав Сикорский, НАТО
В Польше оценили идею размещения в стране ядерного оружия

Глава МИД Польши Сикорский высказался против размещения в стране ядерного оружия

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался против размещения на территории республики ядерного оружия.
"Мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Сикорский в эфире Польского телевидения, отвечая на вопрос о том, следует ли разместить ядерное оружие в Польше.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок
15 ноября, 04:28
В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Восемь стран Европы подписали протокол о военной мобильности
14 ноября, 09:37
 
В миреПольшаСШАРадослав СикорскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала