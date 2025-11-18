В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш приглашен в МИД республики, сообщил дипломат РИА Новости.

Дипломат не уточнил, с чем связан его вызов в польское внешнеполитическое ведомство.