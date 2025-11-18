Рейтинг@Mail.ru
В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России - РИА Новости, 18.11.2025
22:19 18.11.2025
В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России
В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России - РИА Новости, 18.11.2025
В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш приглашен в МИД республики, сообщил дипломат РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2025
В мире, Польша, Россия, МИД Польши
В МИД Польши пригласили временного поверенного в делах России

Временного поверенного в делах России Ордаша пригласили в среду в МИД Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш приглашен в МИД республики, сообщил дипломат РИА Новости.
"Завтра в 10.00 (12.00 мск) меня пригласили в МИД Польши", - рассказал он.
Дипломат не уточнил, с чем связан его вызов в польское внешнеполитическое ведомство.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Польша повысит уровень угрозы терактов на железной дороге
