В Польше заявили, что привлекают армию к охране железной дороги

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша привлекает армию к охране железной дороги после воскресного взрыва на путях, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину . В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.

По словам министра, войска территориальной обороны будут задействованы в "поддержке Железнодорожной охраны при патрулировании железнодорожных линий на востоке Польши".

"Особое внимание будет уделено критически важным элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, стрелочным переводам и устройствам управления железнодорожным движением", - уточнил он.

Косиняк-Камыш отметил, что войска территориальной обороны во время патрулирования будут использовать беспилотные летательные аппараты, а также вертолет.