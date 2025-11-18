https://ria.ru/20251118/polsha-2055853353.html
В Польше заявили, что привлекают армию к охране железной дороги
Польша привлекает армию к охране железной дороги после воскресного взрыва на путях, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 18.11.2025
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша привлекает армию к охране железной дороги после воскресного взрыва на путях, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши
16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину
. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
По словам министра, войска территориальной обороны будут задействованы в "поддержке Железнодорожной охраны при патрулировании железнодорожных линий на востоке Польши".
"Особое внимание будет уделено критически важным элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, стрелочным переводам и устройствам управления железнодорожным движением", - уточнил он.
Косиняк-Камыш
отметил, что войска территориальной обороны во время патрулирования будут использовать беспилотные летательные аппараты, а также вертолет.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ
, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву
не обвинили и в диверсии на железной дороге.