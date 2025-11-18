Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что привлекают армию к охране железной дороги - РИА Новости, 18.11.2025
В Польше заявили, что привлекают армию к охране железной дороги
В Польше заявили, что привлекают армию к охране железной дороги
Польша привлекает армию к охране железной дороги после воскресного взрыва на путях, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 18.11.2025
в мире, польша, украина, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Украина, Владислав Косиняк-Камыш
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша привлекает армию к охране железной дороги после воскресного взрыва на путях, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте подрыва на железной дороге между Варшавой и Люблином, 17 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Туск обвинил украинцев в подрыве железной дороги в Польше
Вчера, 15:42
По словам министра, войска территориальной обороны будут задействованы в "поддержке Железнодорожной охраны при патрулировании железнодорожных линий на востоке Польши".
"Особое внимание будет уделено критически важным элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, стрелочным переводам и устройствам управления железнодорожным движением", - уточнил он.
Косиняк-Камыш отметил, что войска территориальной обороны во время патрулирования будут использовать беспилотные летательные аппараты, а также вертолет.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Министр обороны Польши безосновательно обвинил Россию во взрыве ж/д путей
Вчера, 11:36
 
