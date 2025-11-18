Польша повысит уровень угрозы терактов на железной дороге

Польская полиция на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином

Польская полиция на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином

© Getty Images / NurPhoto / Aleksander Kalka Польская полиция на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша повысит режим террористической угрозы на железной дороге со второго до третьего уровня из четырех возможных, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в сейме.

"Директор Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел и администрации вместе предложили мне ввести третью степень режима угрозы "Charlie" в связи с террористическими угрозами", - сказал Туск.

Премьер-министр уточнил, что режим "Charlie" будет распространяться на железнодорожные пути. На остальной территории страны будет продолжать действовать второй уровень "Bravo", уточнил он.

Туск заявил, что планирует издать соответствующее распоряжение во вторник.

В соответствии с польским законодательством, власти страны имеют право вводить один из четырех уровней террористической угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta.