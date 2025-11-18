Рейтинг@Mail.ru
Польша повысит уровень угрозы терактов на железной дороге - РИА Новости, 18.11.2025
17:44 18.11.2025 (обновлено: 17:52 18.11.2025)
Польша повысит уровень угрозы терактов на железной дороге
Польша повысит режим террористической угрозы на железной дороге со второго до третьего уровня из четырех возможных, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:44:00+03:00
2025-11-18T17:52:00+03:00
в мире, польша, россия, украина, дональд туск
В мире, Польша, Россия, Украина, Дональд Туск
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша повысит режим террористической угрозы на железной дороге со второго до третьего уровня из четырех возможных, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в сейме.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей
Вчера, 17:37
"Директор Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел и администрации вместе предложили мне ввести третью степень режима угрозы "Charlie" в связи с террористическими угрозами", - сказал Туск.
Премьер-министр уточнил, что режим "Charlie" будет распространяться на железнодорожные пути. На остальной территории страны будет продолжать действовать второй уровень "Bravo", уточнил он.
Туск заявил, что планирует издать соответствующее распоряжение во вторник.
В соответствии с польским законодательством, власти страны имеют право вводить один из четырех уровней террористической угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Генсек НАТО предложил дождаться расследования причин взрыва в Польше
17 ноября, 17:15
 
В миреПольшаРоссияУкраинаДональд Туск
 
 
