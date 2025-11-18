https://ria.ru/20251118/polsha-2055809632.html
Польша повысит уровень угрозы терактов на железной дороге
Польша повысит режим террористической угрозы на железной дороге со второго до третьего уровня из четырех возможных, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, РИА Новости, 18.11.2025
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польша повысит режим террористической угрозы на железной дороге со второго до третьего уровня из четырех возможных, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в сейме.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши
16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину
. В понедельник Туск
заявил, что причиной повреждения стал подрыв.
"Директор Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел и администрации вместе предложили мне ввести третью степень режима угрозы "Charlie" в связи с террористическими угрозами", - сказал Туск.
Премьер-министр уточнил, что режим "Charlie" будет распространяться на железнодорожные пути. На остальной территории страны будет продолжать действовать второй уровень "Bravo", уточнил он.
Туск заявил, что планирует издать соответствующее распоряжение во вторник.
В соответствии с польским законодательством, власти страны имеют право вводить один из четырех уровней террористической угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ
, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву
не обвинили и в диверсии на железной дороге.