Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в организации подрыва железнодорожных путей, ведущих на Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:37:00+03:00
2025-11-18T17:37:00+03:00
2025-11-18T17:45:00+03:00
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей
ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в организации подрыва железнодорожных путей, ведущих на Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши
16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину
. В понедельник Туск
заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник министр сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины.
"Я обратился к министру иностранных дел с целью принятия немедленных дипломатических мер для выдачи Польше подозреваемых в террористическом покушении", - сказал Туск в своем выступлении в польском сейме.
Он добавил, что польские власти примут и другие меры, направленные на задержание всех лиц, причастных к диверсии.