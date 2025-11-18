Рейтинг@Mail.ru
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 18.11.2025 (обновлено: 17:45 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/polsha-2055807681.html
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей - РИА Новости, 18.11.2025
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в организации подрыва железнодорожных путей, ведущих на Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:37:00+03:00
2025-11-18T17:45:00+03:00
в мире
польша
украина
мазовецкое воеводство
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055388154_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_59e66fc3e56fdd43925880c36f1c9a02.jpg
https://ria.ru/20251118/peskov-2055796420.html
польша
украина
мазовецкое воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055388154_59:0:827:576_1920x0_80_0_0_bbea170908c0eefe2cc124ce5507032f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, мазовецкое воеводство, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Мазовецкое воеводство, Дональд Туск
Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей

Туск: Польша потребует выдачи подозреваемых в подрыве ж/д путей граждан Украины

© Фото : соцсетиПоврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в организации подрыва железнодорожных путей, ведущих на Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник министр сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины.
"Я обратился к министру иностранных дел с целью принятия немедленных дипломатических мер для выдачи Польше подозреваемых в террористическом покушении", - сказал Туск в своем выступлении в польском сейме.
Он добавил, что польские власти примут и другие меры, направленные на задержание всех лиц, причастных к диверсии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
Вчера, 17:14
 
В миреПольшаУкраинаМазовецкое воеводствоДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала