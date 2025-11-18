Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в подрыве путей

ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Польша потребует выдачи украинцев, подозреваемых в организации подрыва железнодорожных путей, ведущих на Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я обратился к министру иностранных дел с целью принятия немедленных дипломатических мер для выдачи Польше подозреваемых в террористическом покушении", - сказал Туск в своем выступлении в польском сейме.