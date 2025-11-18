https://ria.ru/20251118/polsha-2055795045.html
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях - РИА Новости, 18.11.2025
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
В Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге, заявил... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:09:00+03:00
2025-11-18T17:09:00+03:00
2025-11-18T17:30:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
дмитрий песков
павел зарубин
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251118/peskov-2055793345.html
польша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, дональд туск
В мире, Польша, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Дональд Туск
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
Песков: в Польше обвиняют Россию во всех проявлениях гибридной войны