Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
17:09 18.11.2025 (обновлено: 17:30 18.11.2025)
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Во-первых, было бы совсем странно, если бы первым делом не обвинили Россию. Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше, скажем так, все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане", — сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным следствия, диверсию совершили двое граждан Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Русофобство в Польше цветет пышно, заявил Песков
