Польский депутат потребовал прекратить финансировать Украину

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович требует от правительства страны перестать финансировать Украину из-за коррупции.
"Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура Украины выявили широкую систему коррупции в энергетическом секторе Украины. Участники схемы получали от контрагентов оператора атомных электростанций взятки в размере 10-15% стоимости контрактов. Через руки коррупционеров прошло минимум 100 миллионов долларов. Польша же на помощь Украине, по данным правительства, только в 2022-2023 годах потратила около 4% своего ВВП", - сказал Туманович, выступая с трибуны сейма.
По его мнению, сейм Польши "должен взять это во внимание и призвать Совет министров прекратить поддерживать Украину деньгами польских налогоплательщиков, а особенно прекратить выплачивать проценты по украинским кредитам".
"Хватит финансировать это коррумпированное правительство на Украине", - заключил Туманович.
Ранее сообщалось, что Польша в рамках соглашения с Европейской комиссией в 2025 году выплатит почти 26 миллионов евро в качестве процентов по кредитам, взятым Украиной.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.