Польский депутат потребовал прекратить финансировать Украину

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович требует от правительства страны перестать финансировать Украину из-за коррупции.

"Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура Украины выявили широкую систему коррупции в энергетическом секторе Украины. Участники схемы получали от контрагентов оператора атомных электростанций взятки в размере 10-15% стоимости контрактов. Через руки коррупционеров прошло минимум 100 миллионов долларов. Польша же на помощь Украине, по данным правительства, только в 2022-2023 годах потратила около 4% своего ВВП", - сказал Туманович, выступая с трибуны сейма.

По его мнению, сейм Польши "должен взять это во внимание и призвать Совет министров прекратить поддерживать Украину деньгами польских налогоплательщиков, а особенно прекратить выплачивать проценты по украинским кредитам".

"Хватит финансировать это коррумпированное правительство на Украине", - заключил Туманович.

Ранее сообщалось, что Польша в рамках соглашения с Европейской комиссией в 2025 году выплатит почти 26 миллионов евро в качестве процентов по кредитам, взятым Украиной.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.