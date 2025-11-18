Рейтинг@Mail.ru
Польский депутат потребовал прекратить финансировать Украину - РИА Новости, 18.11.2025
13:57 18.11.2025
Польский депутат потребовал прекратить финансировать Украину
Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович требует от правительства страны перестать финансировать Украину
в мире
украина
польша
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
польша
в мире, украина, польша, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Польша, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Польский депутат потребовал прекратить финансировать Украину

Депутат Туманович призвал перестать финансировать Украину из-за коррупции

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович требует от правительства страны перестать финансировать Украину из-за коррупции.
"Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура Украины выявили широкую систему коррупции в энергетическом секторе Украины. Участники схемы получали от контрагентов оператора атомных электростанций взятки в размере 10-15% стоимости контрактов. Через руки коррупционеров прошло минимум 100 миллионов долларов. Польша же на помощь Украине, по данным правительства, только в 2022-2023 годах потратила около 4% своего ВВП", - сказал Туманович, выступая с трибуны сейма.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Вы проиграете": Туск обратился к Зеленскому
15 ноября, 05:27
По его мнению, сейм Польши "должен взять это во внимание и призвать Совет министров прекратить поддерживать Украину деньгами польских налогоплательщиков, а особенно прекратить выплачивать проценты по украинским кредитам".
"Хватит финансировать это коррумпированное правительство на Украине", - заключил Туманович.
Ранее сообщалось, что Польша в рамках соглашения с Европейской комиссией в 2025 году выплатит почти 26 миллионов евро в качестве процентов по кредитам, взятым Украиной.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: Зеленский пытается дистанцироваться от фигурантов дела о коррупции
Вчера, 11:30
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На Западе выступили с жестким обвинением из-за произошедшего на Украине
17 ноября, 07:24
 
В миреУкраинаПольшаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
