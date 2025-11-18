Министр обороны Польши безосновательно обвинил Россию во взрыве ж/д путей

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве железнодорожных путей, ведущих на Украину, однако не привел никаких доказательств.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила 16 ноября о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших не было. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
"Когда будут пойманы исполнители, тогда мы будем иметь абсолютную уверенность, но анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток – в Россию", - заявил Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
При этом польский министр не привел никаких доказательств причастности России.
Польская сторона ранее уже неоднократно бездоказательно обвиняла Россию в различных провокациях. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.