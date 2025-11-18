https://ria.ru/20251118/poezda-2055814930.html
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах - РИА Новости, 18.11.2025
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах
Более 300 тысяч подстаканников есть в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), их закупки продолжатся, сообщил в... РИА Новости, 18.11.2025
Глава ФПК Пястолов: в российских поездах 300 тысячах подстаканников
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 300 тысяч подстаканников есть в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), их закупки продолжатся, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания
" осуществляет почти все перевозки в России
в поездах дальнего следования. Помимо нее, пассажиров в дальних поездах в России перевозит дирекция скоростного сообщения РЖД
и частные компании.
"Подстаканник по-прежнему остается одним из символов железнодорожного путешествия, и отказываться от него мы не планируем. Сегодня в наших поездах "колесят" более 300 тысяч подстаканников, и мы продолжим их закупать", - ответил Пястолов
в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, закупаются ли новые подстаканники и стаканы к ним для чая и заменяет ли их ФПК постепенно обычными кружками.
Кстати, добавил он, пассажиры могут приобрести подстаканники во время поездки.
"Они включены в ассортимент сувенирной продукции и представлены в разнообразном дизайне", - сказал глава ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.