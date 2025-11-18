В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 300 тысяч подстаканников есть в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), их закупки продолжатся, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.

"Подстаканник по-прежнему остается одним из символов железнодорожного путешествия, и отказываться от него мы не планируем. Сегодня в наших поездах "колесят" более 300 тысяч подстаканников, и мы продолжим их закупать", - ответил Пястолов в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, закупаются ли новые подстаканники и стаканы к ним для чая и заменяет ли их ФПК постепенно обычными кружками.

Кстати, добавил он, пассажиры могут приобрести подстаканники во время поездки.

"Они включены в ассортимент сувенирной продукции и представлены в разнообразном дизайне", - сказал глава ФПК.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.