Рейтинг@Mail.ru
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 18.11.2025 (обновлено: 18:33 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/poezda-2055814930.html
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах - РИА Новости, 18.11.2025
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах
Более 300 тысяч подстаканников есть в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), их закупки продолжатся, сообщил в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:23:00+03:00
2025-11-18T18:33:00+03:00
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/41/1531304184_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0644ba3b4ef039bfb2f1538b624f3d21.jpg
https://ria.ru/20251118/rzhd-2055725954.html
https://ria.ru/20251117/rzhd-2055583819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/41/1531304184_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e5488d23a709f47581e3454f9ad168fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
В ФПК рассказали, сколько подстаканников в российских поездах

Глава ФПК Пястолов: в российских поездах 300 тысячах подстаканников

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСтаканы в вагоне поезда
Стаканы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Стаканы в вагоне поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 300 тысяч подстаканников есть в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), их закупки продолжатся, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. Помимо нее, пассажиров в дальних поездах в России перевозит дирекция скоростного сообщения РЖД и частные компании.
Поезд прибывает к платформе вокзала - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии
Вчера, 14:32
"Подстаканник по-прежнему остается одним из символов железнодорожного путешествия, и отказываться от него мы не планируем. Сегодня в наших поездах "колесят" более 300 тысяч подстаканников, и мы продолжим их закупать", - ответил Пястолов в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, закупаются ли новые подстаканники и стаканы к ним для чая и заменяет ли их ФПК постепенно обычными кружками.
Кстати, добавил он, пассажиры могут приобрести подстаканники во время поездки.
"Они включены в ассортимент сувенирной продукции и представлены в разнообразном дизайне", - сказал глава ФПК.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
Поезд - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
17 ноября, 22:23
 
РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала