https://ria.ru/20251118/poezd-2055712237.html
Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования
Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования - РИА Новости, 18.11.2025
Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования
Питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками в поездке и возможность пользоваться розеткой в поезде дальнего следования всегда представляются пассажирам... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:56:00+03:00
2025-11-18T13:56:00+03:00
2025-11-18T13:56:00+03:00
общество
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_b2cfe2496dcfa06ae76c6e3e377941bf.jpg
https://ria.ru/20251117/rzhd-2055583819.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b273b15e65b22452ed5677b04f9cf92c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования
В ФПК рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками в поездке и возможность пользоваться розеткой в поезде дальнего следования всегда представляются пассажирам бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Независимо от класса обслуживания в поездах нашей компании пассажирам всегда бесплатно предоставляется питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками на время поездки, есть возможность зарядить мобильные устройства с помощью розеток в вагоне", - сообщил Пястолов
в преддверии выставки и форума "Транспорт России".
Он добавил, что с собой бесплатно можно провезти ручную кладь весом не более 36 килограмм (в СВ – не более 50 килограмм), а также сноуборды, лыжи и палки к ним, весла, хоккейные клюшки, туристские палатки и другой спортивный и туристский инвентарь, музыкальные инструменты, детские коляски (если пассажир путешествует с ребенком), инвалидные коляски и другие средства реабилитации.
"Федеральная пассажирская компания
" осуществляет почти все перевозки в России
в поездах дальнего следования. РЖД
принадлежит 100% минус одна акция ФПК.