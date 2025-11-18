https://ria.ru/20251118/podpole-2055686769.html
Пьяный офицер разведки Украины раскрыл местоположение танков ВСУ
Пьяный офицер разведки Украины раскрыл местоположение танков ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Пьяный офицер разведки Украины раскрыл местоположение танков ВСУ
Пьяный офицер военной разведки Украины раскрыл местоположение стоянки американских танков Abrams в Харьковской области, по которым был затем нанесен удар,... РИА Новости, 18.11.2025
украина
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
спецоперация
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
Пьяный офицер разведки Украины раскрыл местоположение танков ВСУ
Подполье: пьяный офицер ГУР раскрыл местонахождение танков Abrams под Харьковом