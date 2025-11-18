Рейтинг@Mail.ru
Пьяный офицер разведки Украины раскрыл местоположение танков ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 18.11.2025
Пьяный офицер разведки Украины раскрыл местоположение танков ВСУ
Пьяный офицер разведки Украины раскрыл местоположение танков ВСУ

Подполье: пьяный офицер ГУР раскрыл местонахождение танков Abrams под Харьковом

Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
© Минобороны России
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Пьяный офицер военной разведки Украины раскрыл местоположение стоянки американских танков Abrams в Харьковской области, по которым был затем нанесен удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее он рассказал, что до пяти танков Abrams и 20 человек личного состава было уничтожено в результате ночного удара в харьковском городе Берестин.
"Выражаем огромную благодарность нашим друзьям, передавшим слова важной заболтавшейся "шишки" из ГУР, сказанные в пьяном угаре, о местоположении танков Abrams", - отметил Лебедев.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
