Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали напавших на иностранцев и похитивших криптовалюту - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/podmoskove-2055785072.html
В Подмосковье задержали напавших на иностранцев и похитивших криптовалюту
В Подмосковье задержали напавших на иностранцев и похитивших криптовалюту - РИА Новости, 18.11.2025
В Подмосковье задержали напавших на иностранцев и похитивших криптовалюту
Трое мужчин, напавшие на иностранцев и похитившие более 15 миллионов рублей в криптовалюте, задержаны в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:44:00+03:00
2025-11-18T16:44:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
сша
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791770_0:155:3077:1886_1920x0_80_0_0_1b8a0e14b4e28e99812a61599fa820da.jpg
https://ria.ru/20251113/sud-2054761164.html
https://ria.ru/20251117/vsu-2055389668.html
московская область (подмосковье)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791770_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_c2b8e102f4a9b61b93cbccf356f060ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), США, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье задержали напавших на иностранцев и похитивших криптовалюту

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении 15 млн рублей у иностранцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Трое мужчин, напавшие на иностранцев и похитившие более 15 миллионов рублей в криптовалюте, задержаны в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Росгвардии.
"Сотрудники СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области оказали содействие коллегам из МВД при задержании троих мужчин, напавших на иностранных граждан и похитивших более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Рязани вынесли приговор похитителям криптовалюты
13 ноября, 14:44
Установлено, что ночью злоумышленники в масках проникли в частный дом в деревне Мисайлово и схватили двух граждан одной из стран Восточной Азии: одного из них связали, другого стали душить проводом и угрожать ему ножом, требуя денег.
"Опасаясь расправы, один из пострадавших позвонил знакомым и попросил перевести на его криптокошелек свыше 195 тысяч долларов США (более 15 млн рублей). После этого он перечислил деньги на указанный преступниками USDT-кошелек", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники отобрали у мужчин телефоны, 50 тысяч рублей и скрылись.
"При поддержке спецназа Росгвардии подозреваемые в совершении противоправных деяний задержаны. Возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Жителя Тульской области задержали за перевод ВСУ криптовалюты
17 ноября, 09:59
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СШАФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала