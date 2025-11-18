В Подмосковье задержали напавших на иностранцев и похитивших криптовалюту

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Трое мужчин, напавшие на иностранцев и похитившие более 15 миллионов рублей в криптовалюте, задержаны в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Росгвардии.
"Сотрудники СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области оказали содействие коллегам из МВД при задержании троих мужчин, напавших на иностранных граждан и похитивших более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что ночью злоумышленники в масках проникли в частный дом в деревне Мисайлово и схватили двух граждан одной из стран Восточной Азии: одного из них связали, другого стали душить проводом и угрожать ему ножом, требуя денег.
"Опасаясь расправы, один из пострадавших позвонил знакомым и попросил перевести на его криптокошелек свыше 195 тысяч долларов США (более 15 млн рублей). После этого он перечислил деньги на указанный преступниками USDT-кошелек", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники отобрали у мужчин телефоны, 50 тысяч рублей и скрылись.
"При поддержке спецназа Росгвардии подозреваемые в совершении противоправных деяний задержаны. Возбуждено уголовное дело", - заключили в ведомстве.
