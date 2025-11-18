Рейтинг@Mail.ru
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
18:31 18.11.2025 (обновлено: 19:30 18.11.2025)
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
Изменение курса правительства Чехии по Украине после победы Андрея Бабиша может подорвать западную помощь Киеву, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине

BZ: правительство Андрея Бабиша может подорвать европейскую поддержку Украины

Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Изменение курса правительства Чехии по Украине после победы Андрея Бабиша может подорвать западную помощь Киеву, пишет Berliner Zeitung.
"Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", — говорится в статье.
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений
9 ноября, 21:30
Отмечается, что победители недавних парламентских выборов намерены порвать не только с прозападным политическим курсом, но и с политикой поддержки Украины. В самом Киеве растет обеспокоенность тем, что Чехия — до сих пор одна из самых ярых сторонниц Украины — может стать источником нестабильности или даже новым участником антиукраинского блока премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Подчеркивается, что ранее программа Чехии по поставке боеприпасов Украине была "спасательным кругом" для страны, однако Андрей Бабиш во время предвыборной кампании критиковал ее, а после победы в парламентских выборах о ней вовсе перестали говорить.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51 процента голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200. Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании правящей коалиции с движениями SPD ("Свобода и прямая демократия"), получившим 7,78 процента голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты" с 6,77 процента голосов и 13 мандатами. Таким образом, новая коалиция располагает 108 мандатами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Заседание парламента в Праге, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Чехии призвали разобраться с инициативой по боеприпасам для Украины
9 ноября, 19:30
 
