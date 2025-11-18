СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине

Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51 процента голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200. Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании правящей коалиции с движениями SPD ("Свобода и прямая демократия"), получившим 7,78 процента голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты" с 6,77 процента голосов и 13 мандатами. Таким образом, новая коалиция располагает 108 мандатами.