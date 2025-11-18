В Польше выступили с громким обвинением из-за побега "кошелька" Зеленского

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости . Польская власть могла принять участие в побеге предпринимателя Тимура Миндича с Украины, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в Facebook*.

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.