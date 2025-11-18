В Польше выступили с громким обвинением из-за побега "кошелька" Зеленского

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польская власть могла принять участие в побеге предпринимателя Тимура Миндича с Украины, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в Facebook*.
СМИ рассказали о новой угрозе для Зеленского
Вчера, 21:12
Миллер заявил, что 10 ноября Миндич находился в Варшаве, где остановился в отеле Raffles European, там он посетил синагогу Хабад-Любавич и вечером через варшавский аэропорт Шопена, по предположению политика, вылетел чартерным рейсом Sundor Boeing 737-800 в Тель-Авив. Там он прошел обычную процедуру регистрации, так как Украина не требовала его задержания официально, поэтому он считался обычным пассажиром, а не разыскиваемым лицом.
Миллер задается вопросом, уведомила ли Украина Польшу о бегстве фигуранта одного из крупнейших коррупционных скандалов последних лет. Или же, напротив, Варшаву могли попросить гарантировать беспрепятственный транзит, поскольку исчезновение "кошелька" Зеленского оказалось бы политически выгодным для Киева.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.