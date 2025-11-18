Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, куда ушли деньги, выделенные Киеву при Байдене - РИА Новости, 18.11.2025
18:24 18.11.2025
Песков рассказал, куда ушли деньги, выделенные Киеву при Байдене
Песков рассказал, куда ушли деньги, выделенные Киеву при Байдене
Песков рассказал, куда ушли деньги, выделенные Киеву при Байдене
Большая часть средств, выделенных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена Киеву, была разворована на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
герман галущенко
джо байден
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
киев
сша
Песков рассказал, куда ушли деньги, выделенные Киеву при Байдене

Песков: большая часть выделенных при Байдене денег Украине была разворована

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Большая часть средств, выделенных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена Киеву, была разворована на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вот те самые, как сейчас говорит (нынешний президент США Дональд - ред.) Трамп, 350 миллиардов долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
