Песков высказался о подозрении в причастности украинцев к диверсии в Польше

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о подозрении украинцев в причастности к диверсии на железной дороге в Польше, заявил, что поляки "запутались в трех соснах" и могут столкнуться с суровыми последствиями.