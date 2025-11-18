Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о подозрении в причастности украинцев к диверсии в Польше
17:16 18.11.2025
Песков высказался о подозрении в причастности украинцев к диверсии в Польше
Песков высказался о подозрении в причастности украинцев к диверсии в Польше
Песков высказался о подозрении в причастности украинцев к диверсии в Польше

Песков о подозрении украинцев в диверсии: поляки запутались в трех соснах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о подозрении украинцев в причастности к диверсии на железной дороге в Польше, заявил, что поляки "запутались в трех соснах" и могут столкнуться с суровыми последствиями.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
Вчера, 17:14
Представитель Кремля назвал примечательным сам тот факт, что в этой ситуации опять фигурируют граждане Украины.
"И, конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Потому что давайте вспомним: "Северные потоки", взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требования выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах. И здесь, если они дальше будут так играть с огнем, то, конечно, им придётся встретиться с очень суровыми последствиями", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину
17 ноября, 00:46
 
ПольшаУкраинаРоссияДмитрий ПесковДональд ТускПавел ЗарубинСеверный потокВ мире
 
 
