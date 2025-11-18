Песков высказался о подозрении в причастности украинцев к диверсии в Польше

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о подозрении украинцев в причастности к диверсии на железной дороге в Польше, заявил, что поляки "запутались в трех соснах" и могут столкнуться с суровыми последствиями.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины.
Представитель Кремля назвал примечательным сам тот факт, что в этой ситуации опять фигурируют граждане Украины.
"И, конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Потому что давайте вспомним: "Северные потоки", взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требования выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах. И здесь, если они дальше будут так играть с огнем, то, конечно, им придётся встретиться с очень суровыми последствиями", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
