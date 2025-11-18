Рейтинг@Mail.ru
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
17:14 18.11.2025 (обновлено: 17:15 18.11.2025)
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
2025-11-18T17:14:00+03:00
2025-11-18T17:15:00+03:00
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков

Песков: Туск покрывал и оправдывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тот же самый Туск, покрывая вот того самого гражданина, который был задержан, и который обвинялся в причастности к взрывам на "Северных потоках", он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях
Вчера, 17:12
Полиция Мазовецкого воеводства 16 ноября сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Позднее рядом было обнаружено повреждение контактной сети. Во вторник Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии совершили украинские граждане.
Ранее Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
Вчера, 17:09
 
