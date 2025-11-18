https://ria.ru/20251118/peskov-2055796420.html
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2025
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
Премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:14:00+03:00
2025-11-18T17:14:00+03:00
2025-11-18T17:15:00+03:00
украина
польша
россия
дональд туск
дмитрий песков
павел зарубин
северный поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251118/diversiya-2055795607.html
https://ria.ru/20251118/polsha-2055795045.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, россия, дональд туск, дмитрий песков, павел зарубин, северный поток, в мире
Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Северный поток, В мире
Туск покрывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков", заявил Песков
Песков: Туск покрывал и оправдывал обвиняемого в подрыве "Северных потоков"