Песков назвал причастность украинцев к ситуации в Польше примечательной - РИА Новости, 18.11.2025
17:10 18.11.2025
Песков назвал причастность украинцев к ситуации в Польше примечательной
в мире
польша
россия
украина
дональд туск
дмитрий песков
павел зарубин
в мире, польша, россия, украина, дональд туск, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Польша, Россия, Украина, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков назвал причастность украинцев к ситуации в Польше примечательной

© Фото : соцсетиПоврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины.
"Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Русофобство в Польше цветет, заявил Песков
В миреПольшаРоссияУкраинаДональд ТускДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
